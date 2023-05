DI CLEMENTE CORVO

Si è svolta domenica, alle ore 18 presso gli incantevoli locali delle “Cisterne” a Gioia Tauro, la presentazione del romanzo “Raggiungimi oltre” di Giuseppe Mancini. Sensazionale presenza di pubblico che ha gremito in ogni ordine di posto la sala. La presentazione è inserita nel programma del “Maggio dei libri” organizzato dall’amministrazione comunale gioiese, nella persona dell’infaticabile assessore alla cultura Carmen Moliterno, che anche in questa occasione ha dimostrato maestria nello stilare un ricco calendario di eventi, che trattano argomenti profondi e importanti.

Così come nell’opera di Mancini, in cui si parla di violenza sulle donne; paura d’amare; sentimenti autentici; dell’influenza della

famiglia nella crescita personale; dell’importanza di spingersi oltre le ferite del passato per ritrovare se stessi.

“Raggiungimi oltre” è un romanzo sentimentale ambientato a Long Island

negli Stati Uniti d’America, che contiene riflessioni che mirano ad essere come una medicina narrativa, di aiuto e incoraggiamento per chi abbia perso la speranza.

L’autore gioiese, con trascorsi tra Napoli e Roma, è molto conosciuto in

tutta Italia. Gestisce una pagina facebook, “Giuseppe Mancini autore” con oltre 15 mila lettori. Con le proprie opere, dove traspare la sua passione per la

psicologia e la filosofia, sta riscuotendo un successo a livello

nazionale. È stato più volte ospite in TV e radio, oltre ad aver presentato i suoi romanzi in diverse città. Ha già pubblicato il libro “Nei silenzi delle parole”, con un

ottimo riscontro di apprezzamenti e vendite. È anche un collaboratore

del giornale “Il Quotidiano del sud” ed è il

responsabile della comunicazione della squadra di calcio Gioiese 1918, che recentemente ha compiuto il salto di categoria in serie D.

«Una presentazione che conserverò per sempre nel cuore – dichiara l’autore –

la prima volta nella mia città è stata un’emozione unica! Felicissimo, e quasi sorpreso, dell’enorme riscontro d’affetto ricevuto.

Un pubblico partecipe, coinvolto, con cui abbiamo condiviso una reciproca benevolenza, una serata d’amore nel senso più alto della parola e spunti di riflessione».

Presente all’incontro l’amministrazione comunale gioiese, il Sindaco Aldo Alessio, che nel suo intervento conclusivo si è dichiarato felicissimo dell’ottima riuscita dell’evento e dell’atmosfera di comunità che si è respirata; l’assessore alla cultura Carmen Moliterno, che ha dialogato con naturalezza con l’autore, in compagnia della bravissima relatrice Alessandra Ruggiero, la quale con preparazione e sensibilità ha posto domande che hanno permesso allo scrittore di esprimersi al meglio.

Hanno preso parte alla serata, dimostrando vivo interesse, componenti dell’associazione Kairos, la garante della salute della regione Calabria, Anna Maria Stanganelli, membri della Gioiese.

Fotografi dell’evento, Fortunato Costantino e Francesco Perri, i quali mettono sempre la propria passione a servizio della comunità.

La serata è stata impreziosita dalle emozionanti letture di tratti del romanzo, interpretati magistralmente dall’attrice gioiese Daniela D’Agostino, la quale, oltre ad essere un’affermata insegnante di recitazione, ha recitato nella serie “The good Mothers” vincitrice dell’Orso d’oro al festival di Berlino.