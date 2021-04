Gioia Tauro: ritrovati e messi in salvo 4 cuccioli di meticci abbandonati tra i rifiuti

Tratti in salvo grazie all’intervento di una pattuglia dei carabinieri della sezione Radiomobile di Gioia Tauro, impegnati in un normale servizio di prevenzione e controllo del territorio lungo la statale 18, la cui attenzione, ieri in tarda serata, ad un certo punto è stata attratta da flebili guati provenienti dalle vicinanze.

Da un’attenta perlustrazione dell’ambiente circostante, gli uomini dell’Arma hanno poi ritrovato quattro cuccioli meticci, tre femmine e un maschietto, tutti approssimativamente di un mese di vita, abbandonati in mezzo ad alcuni rifiuti ed una cassetta della frutta, di colore giallo, che tremavano impauriti, infreddoliti e affamati.

Attivate le procedure di recupero, i carabinieri hanno fatto rientro presso il Comando Compagnia di Gioia Tauro e provveduto a porre i piccoli animali vicino ad una stufa per riscaldarli.

Nel frattempo, i poveri meticci sono stati affidati ad un volontario dell’Ente Nazionale Protezione Animali, nell’attesa di trovare casa o magari Caserma.

Non è certo la prima volta che uomini delle forze dell’ordine intervengono in salvataggio di animali abbandonati. L’episodio, che fortunatamente ha avuto un lieto fine, è purtroppo la conferma che l’incivile pratica di liberarsi di cuccioli, con un preoccupante incremento in queste settimane di emergenza sanitaria, è ancora difficile da eradicare.