Gioia Tauro, quartiere “Ciambra”, vertice al comune con l’assessore regionale Emma Staine

Si è svolto venerdi pomeriggio nei locali dell’Aula Consiliare “ Antonino Scopelliti “ di Gioia Tauro un importante incontro tra i vertici dell’ Amministrazione Comunale, l’ Assessore regionale alle Politiche Sociali Emma Staine, rappresentanti delle Associazioni cittadine del terzo settore, culturali e Sportive, Dirigenti scolastici e i Parroci delle parrocchie cittadine per fare il punto sulla atavica problematica del Rione “ Ciambra”.

Di seguito all’incontro tenutosi il 19.09.2023 presso la Prefettura di Reggio Calabria l’Assessore alla Cultura Politiche Sociali e Vice Sindaco del Comune, Carmen Moliterno, ha inteso ampliare , a tutti i rappresentanti delle associazioni umanitarie un’assemblea pubblica nella quale, in maniera costruttiva e di concerto con il Sindaco Aldo Alessio ,che ad inizio assemblea ha portato ai convenuti il saluto e le scuse del Garante per la Saute, Prof.ssa Anna Maria Stanganelli, assente all’incontrro per sopraggiunti impegni Istituzionali , hanno rappresentato agli intervenuti il progetto di riqualificazione urbana del rione “ Ciambra”.

L ’Assessore Staine, assente all’ Assemblea per motivi di salute, è intervenuta in conferenza telefonica parlando alla nutrita platea della necessità impellente di coinvolgere Istituzioni ed Associazioni al fine di meglio affrontare problematiche Sociali non più differibili.

“ Abbiamo diversi problemi di rendicontazione e spesa nel sociale, anche perchè, a mio avviso ,negli anni il sociale non è stato messo in prima linea ; veniamo da una mentalità di “ Ghettizzazione “ diffusa in tutta Italia e la ghettizzazione è il contrario dell’inclusione .

Rigranzio il comune di Gioia Tauro per la fattiva collaborazione ; non sarà un problema risolvibile nell’immediatezza, c’è bisogno di una visione generale e complessiva che porti dei benefici ed è necessario che Istituzioni ed Associazioni lavorino in sinergia.I bambini non scelgono dove nascer ed hanno tutti il diritto ad una vita quanto più normale possibile “ ha dichiarato.

Il Sindacaco si dice intenzionato a portare avanti una cabina di regia nella quale confrontarsi con Istituzioni ed Assoziazioni del territorio al fine di mantenere alta l’attenzione sulla “ Ciambra “.

La regione ci ha concesso un finanziamento di 490mila euro che abbiamo già incassato e destinato alla pulizia della Ciambra.Soldi comunque insufficienti per portare a compimento un opera completa di bonifica e riqualificazione urbana. Abbiamo approvato il progetto esecutivo nei giorni scorsi e tra il 5 / 6 novembre dovremmo essere in grado di affidare i lavori ed entro il 31 dicembre di quest’anno dovremo completare le opere di pulizia, realizzare gli interventi tecnici programmati e procedere con la rendicontazione dei soldi spesi,pena l’esclusione dal finanziamento”.

L’Assemblea di oggi si è resa necessaria al fine di fare il punto della situazione anche con le Associazioni Cittadine, al fine di riuscire a dare, nel tempo, quella presenza costante e stabile necessaria ai bambini residenti nel quartiere “ Ciambra “ dando loro la possibilità di una integrazione nel tessuto sociale culturale sportivo e religioso della Citta’ “

Nei prossimi giorni ci riuniremo dinuovo in Prefettura per discutere di progettualità e individuare, insieme alla Regione ed alla Città Metropolitana i percorsi di supporto economico attuabili al fine di risolvere, in maniera definitiva questa atavica problematica “.

Durante l’Asemblea i rappresentanti delle Associazioni convenute hanno espresso il loro pieno supporto al progetto di inclusione sociale dei bambini che saranno integrati all’interno di percorsi sportivi, musicali e ludici .Grande attenzione sulla problematica è stata espressa anche dai Parroci convenuti che si son dichiarati pronti a dare tutto il supporto necessario al fine di accogliere anche dal punto di vista spirituale i minori in difficoltà.

E’ cosi partita una grande macchina organizzativa che ha come obiettivo quello di rendere

parte integrante del tessuto socio-culturale della città i bambini /ragazzi residenti nel quartiere oggetto di riqualificazione.