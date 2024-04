L’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 dell’8 Aprile 2024 ha prorogato la validità delle concessioni demaniali marittime, per finalità turistico-ricreative, sul litorale del comune di Gioia Tauro, al 31 Dicembre 2024.

L’Amministrazione Comunale, al fine di tutelare e salvaguardare l’economia della imminente stagione balneare, oramai alle porte, del settore turistico-balneare, ritenuta di rilevante importanza sul piano dell’economia locale, e nella situazione ancor oggi di assoluta incertezza normativa ha ritenuto necessario di estendere, nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi e del conseguente espletamento delle procedure competitive per l’affidamento delle aree demaniali marittime già oggetto delle proroghe “ex legge”, il termine di scadenza della validità delle concessioni demaniali marittime alla data del 31/12/2024, quale termine per l’estensione della validità delle concessioni in essere al 31/12/2023 sul litorale del Comune di Gioia Tauro.

L’Amministrazione comunale ha altresì dato atto d’indirizzo al responsabile del V Settore affinché predisponga tutti gli atti istruttori necessari e finalizzati alla suddetta estensione al 31/12/2024.