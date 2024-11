“Prepararsi alle ispezioni di qualità”: è il tema della due giorni organizzata dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (ODCEC) di Palmi, presieduto da Luciano Fedele; nell’ambito del programma “Revisione legale 2024”. Domani, venerdì 22 novembre, dalle ore 14 alle ore 19, nella sala conferenze della sede dell’Ordine, in via Mascagni, a Gioia Tauro, i relatori Grazia Marcello, del dipartimento di Scienze aziendali – Management & Innovation Systems dell’Università di Salerno; e Raffaele Marcello, revisore legale associato di Economia aziendale, Università telematica “Pegaso” terranno delle lezioni sui “controlli di qualità”, sul “codice italiano di etica e indipendenza” e sui “principi internazionali sul controllo della qualità ISQM1 e ISQM2. Sabato mattina, 23 novembre, dalle ore 9 alle ore 14, a relazionare sarà invece il prof. Armando Urbano, revisore legale, perito e consulente tecnico del Tribunale di Bari. Gli argomenti trattati saranno: pianificazione della revisione; informazioni generali sull’azienda e sul settore (analisi economica aziendale e analisi di bilancio preliminare); tempistica e pre-pianificazione dell’audit; il rischio di revisione: rischio di errori significativi (intrinseco e di controllo) e rischio di individuazione; la normativa antiriciclaggio-aspetti legati alla revisione legale dei conti. Entrambe le sessioni saranno aperte dai saluti del presidente dell’ODCEC Palmi, Luciano Fedele e del consigliere nazionale dell’Ordine, Antonio Repaci. L’evento è in fase di accreditamento al Consiglio nazionale ed è valido per il conseguimento di 10 crediti formativi professionali (CFP) ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti ODCEC.