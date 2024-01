“È un estremo piacere ufficializzare la mia candidatura alle prossime elezioni comunali, al fianco di Simona Scarcella. E non è solo una frase fatta, non è una scelta dettata solo da un rapporto di amicizia, bensì una scelta fatta in considerazione delle idee ed ideali comuni, della voglia di far riscattare la nostra Gioia Tauro, bella ma sempre in eterna difficoltà!” A dichiarare questa adesione al gruppo politico ” La gioia del domani” guidato dalla candidata a Sindaco avv. Simona Scarcella ( Responsabile dell’Area legale dell’Autorità di Sistema Portuale della Calabria e dirigente provinciale di Forza Italia), è l’attuale consigliere di maggioranza Paolo Antonio Albanese. “Ci lega ad entrambi la voglia di far emergere, di rendere importante e “rispettata” la nostra città, che non scordiamo è da considerare la capitale della piana, con prospettive economiche enormi, grazie soprattutto al porto, tra i più importanti del Mediterraneo. Di comune accordo con Simona metterò al suo servizio tutta la mia competenza ed esperienza sul campo della viabilità e della sicurezza stradale, settore sempre troppo sottovalutato ma di primaria importanza, specie considerando la mole di traffico urbano ed extraurbano presente nella nostra città. Esporrò in campagna elettorale i miei progetti e quelle che secondo me sono le soluzioni, tra l’altro di facile ed economica attuazione. Ringrazio già da subito Simona per la fiducia datami , per volermi al suo fianco, e le auguro con sincero entusiasmo di diventare il nostro futuro sindaco, un sindaco capace e con tanta passione per la sua città.” A tali dichiarazioni fa eco la candidata a Sindaco che esprime la più assoluta soddisfazione di fronte ad una squadra che è nata da una volontà comune che è quella di imprimere un cambiamento a Gioia Tauro. Sul punto Scarcella tiene a precisare ” Accogliamo con gratitudine e stima il contributo che Paolo Antonio Albanese apporterà alla nostra organizzazione politica e alla nostra Città”. Quando l’obiettivo comune è quello di costruire i risultati sono assicurati. La sua candidatura è un tassello ulteriore ad una squadra che mi sta dando molta soddisfazione sia per l’entusiasmo che registriamo tutti i giorni ma, soprattutto, per le qualità umane, professionali e morali di tutte le sue componenti”.