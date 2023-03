Annullamento dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere e immediata scarcerazione di Girolamo Piromalli, 43 anni, ritenuto esponente apicale della cosca PIROMALLI, insediata nel comprensorio di Gioia Tauro.

In accoglimento della richiesta dei difensori di fiducia, avvocati Domenico Alvaro e Girolamo La Rosa, il Tribunale della libertà di Reggio Calabria ha ritenuto fondate le censure illustrate in sede di discussione dalla difesa che contestavano in fatto e in diritto l’applicazione, dal parte del GIP DDA di Reggio Calabria, nei confronti del Piromalli della misura della custodia in carcere nel processo c.d. HYBRIS, con riferimento all’accusa di partecipazione ad associazione mafiosa con ruolo organizzativo apicale in ambito estorsivo.