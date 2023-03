Nel corso dell’operazione denominata “Hybris”, sono andati agli arresti domiciliari, nelle 49 custodie cautelari (59 in tutto gli indagati), anche un finanziere, Salvatore Tosto, che, assieme alla moglie (indagata anch’essa) è accusato di aver rivelato a un uomo del clan, Cosimo Romagnosi (agli arreesti), l’esistenza di un’indagine a suo carico.

Il gip ha disposto i domiciliari pure per un sacerdote, don Giovanni Madafferi, parroco della chiesa “Santa Maria Assunta” di Castellace. Per la Dda avrebbe attestato “falsamente, in certificati destinati a essere prodotti all’autorità giudiziaria, qualità personali, rapporti di lavori in essere o da instaurare relativi ad un soggetto imputato che avrebbe in tal modo dovuto beneficiare dell’affidamento in prova”.