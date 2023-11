Gioia Tauro, oggi la cerimonia commemorativa della giornata dell’unità nazionale e delle forze armate

Di Nancy Saltalacchia

Si è svolta questa mattina a Gioia Tauro la cerimonia commemorativa della Giornata dell’unità Nazionale e delle Forze Armate .

Alla presenza delle massime Autorità militari della città il sindaco Aldo Alessio ha deposto una corona d’alloro ai piedi del monumento ai caduti di tutte le guerre posto davanti l’ingresso di Palazzo Sant’Ippolito.

Cerimonia composta e sentita che non ha mancato di emozionare con la diffusione delle note del

“ Silenzio “ .

Presenti, tra gli altri, il vice sindaco Carmen Moliterno, l’assessore Salvatore Vecchio, rappresentanti di Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Presidenti delle associazioni del territorio e cittadini.

“ Oggi onoriamo tutti i soldati italiani caduti nella prima guerra mondiale per difendere la Patria. Stiamo vivendo momenti di grandissima tensione Internazionale, viviamo in un mondo guerrafondaio mentre abbiamo necessità di pace e maggiore tutela soprattutto per i bambini, vittime innocenti di tutte le guerre. Non ci sono guerre giuste, chi è attaccato ha certo il dovere di difendersi, ma è palese che la dove prevale la guerra emerge una chiara sconfitta della diplomazia, della politica , della ragionevolezza e del buon senso.

Dobbiamo creare le condizioni necessarie al fine di rafforzare sempre di più i movimenti pacifisti al fine di vivere in pace.

Papa Francesco ha affermato che la guerra è una sconfitta; ed io condivido pienamente il pensiero del Santo Padre.

Le guerre non si fanno per far valere nuovi ideali ma per sete di potere. Non ci stiamo prendendo cura della nostra madre terra, si parla addirittura dell’impiego di armi nucleari e questo, a mio avviso, è aberrante. Abbiamo bisogno di una nuova governance mondiale che lavori per rafforzare la Pace nel Mondo.

Ringrazio tutti gli appartenenti alle nostre Forze Armate che ogni giorni si prodigano per la nostra sicurezza.

Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l’ Italia”.

Queste le parole del primo cittadino Aldo Alessio