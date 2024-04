Con l’approvazione del bilancio previsionale triennale 2024/2026 abbiamo potuto destinare con fondi comunali la somma di € 400.000,00 finalizzata a mettere in sicurezza alcune strade nel territorio cittadino di Gioia Tauro. L’Ufficio Tecnico ha affidato a tecnici qualificati il progetto esecutivo con la consapevolezza che è solo una prima parziale ma significativa risposta alle esigenze di sistemare le strade cittadine che ormai da anni sono sofferenti e che necessitano di interventi per la manutenzione e la cura. L’Appalto dei lavori è stato aggiudicato all’Impresa Ciemme Costruzioni Srl di Benestare. Assieme alle strade e ai marciapiedi sono da anni sofferente anche le reti idriche e quelle fognarie. Le continue perdite idriche che si verificano giornalmente e di cui la Sorical regionale interverrà con un finanziamento di € 1.700.000,00 per il miglioramento della nostra rete idrica comunale, il collassamento quasi giornaliero delle reti fognarie di cui siamo già intervenuti in Via Sofia Alessio e in Via Reggio Emilia, e stiamo intervenendo in via Veneto, e i continui sprofondamenti di tratti stradali e le continue e numerose buche che si creano in tutte le strade cittadine dopo le piogge, sono le conseguenze di oltre vent’anni di abbandono, di incuria e di mancato intervento da parte della Pubblica Amministrazione sia a riguardo la manutenzione ordinaria che straordinaria delle nostre reti cittadine: viarie, idriche e fognarie. Noi ci siamo trovati a reggere la pubblica amministrazione nel momento peggiore e più critico della sua storia sia dal punto di vista di dissesto di bilancio e quindi di mancanza di liquidità, nonché della gestione del personale non tutto assunto a tempo pieno quindi a 36 ore settimanali e della gestione di una pianta organica sottodimensionata rispetto alle reali necessità di una città di 20.000 abitanti. Infatti stiamo lavorando con 122 dipendenti in servizio su 127 disponibili, e di questi solo 41 risultano assunti a tempo pieno a 36 ore settimanali, mentre tutti gli altri 86 dipendenti, cioè la maggioranza dei dipendenti lavora a part time, nel mentre ne avremmo dovuto avere assunti in pianta organica 158 e tutti a tempo pieno a 36 ore settimanali. Quindi stiamo lavorando con 31 dipendenti in meno e con la maggioranza dei lavoratori assunti a part time. Ma nonostante tutto dopo aver approvati in quasi cinque anni ben 13 bilanci tra rendiconti e previsionali triennali adesso possiamo iniziare a dare una prima risposta alla Città. Questo intervento è finalizzato al rifacimento di diversi tratti stradali interessati da dissesti e buche nonché alla realizzazione di nuova pavimentazione stradale e, in conclusione dei lavori, al rifacimento e ripristino della segnaletica orizzontale. Le aree interessate dall’intervento sono di proprietà comunale e ricadono interamente sulla viabilità esistente. I lavori sono già iniziati da mercoledì 3 Aprile u.s. con il tratto della Statale 18 compreso tra il Quadrivio Sbaglia e l’incrocio tra Via Monacelli- Statale 18 – Via Madame Curie. Le altre strade interessate nel progetto esecutivo sono quelle rimaste ancora completamente sterrate e precisamente: Via Carrera Fonda, Via Archimede, traversa Via Siena, Traversa Via Giovanni XXIII, Via Contrada Morrone. Seguiranno tratti di intervento quali Via Pontevecchio per la sola parte comunale, Traversa che collega via Dante con Via Valleamena, tratto lungomare, tratto via Garibaldi, numerosi incroci, la sistemazione dei Stradoni in località Sovereto Spartimento, ecc.