Gioia Tauro, l’Urgenza di Intervento al Torrente Budello, una Preoccupazione Crescente

L’Urgenza di Intervento al Torrente Budello, una Preoccupazione Crescente

di Clemente Corvo

Gioia Tauro, 21 Ottobre 2023 – La stagione invernale è alle porte e con essa crescono le preoccupazioni riguardo lo stato del Torrente Budello. Alcune foto, scattate recentemente, mostrano un paesaggio dominato da canneti, erbacce e sporcizia che ostacolano il corso d’acqua. Queste condizioni non solo offuscano la bellezza naturale del luogo, ma rappresentano una reale minaccia per la sicurezza dei cittadini. Nel passato, Gioia Tauro ha già subito le gravi conseguenze delle alluvioni. Adesso, l’attuale stato di abbandono del Budello potrebbe esporre la città a rischi ancora maggiori nella stagione fredda. La manutenzione tempestiva non è un lusso, ma una necessità urgente.

L’ex sindaco, Renato Bellofiore, ha sollevato la questione, recependo molte istanze dei cittadini residenti nei quartieri Fiume e Valleamena di Gioia Tauro, sottolineando l’importanza degli interventi di prevenzione: “È fondamentale assicurare un flusso d’acqua costante e prevenire possibili rischi di esondazioni mediante la pulizia e la manutenzione del Torrente” – dichiara Bellofiore che aggiunge un appello alle autorità competenti: “E’ ora di agire, di mettere in pratica misure concrete per garantire la messa in sicurezza del Torrente Budello e, così facendo, la sicurezza dei cittadini di Gioia Tauro.

La Foto allegata mostra il Torrente Budello in stato di trascuratezza, sottolineando la necessità di un intervento immediato.