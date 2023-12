Come da protocollo d ‘intesa siglato dal Sindaco Aldo Alessio con l’Azienda ” Calabria Verde ” -deliberazione della Giunta comunale n.173 in data 17 Ottobre2023 -, che ha autorizzato il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Ing. Salvatore Orlando ad attivarsi al fine di porre in essere tutti gli adempimenti di sua pertinenza , questa mattina uomini e mezzi di ” Calabria Verde ” sono stati impiegati nei lavori di pulizia e manutenzione ordinaria della vegetazione infestante del fiume “Budello “.

” Con la pulizia dell’alveo del fiume di certo si andranno a mitigare i rischi idraulici in vista della stagione invernale e le precipitazioni atmosferiche della stagione che da qualche anno a questa parte si presentano in modo sempre più violente ” dice il primo cittadino.

L’Assessore all’Ambiente Sabina Ventini, per buona parte della mattinata ha seguito personalmente i lavori che si sono estesi fino ad aprire la foce del fiume .

I lavori, tempo permettendo, dureranno all’incirca due settimane.