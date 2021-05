Anche l’Amministrazione Comunale aderisce al “Maggio dei Libri”, campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, Il Maggio dei Libri coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati.

A seguito della recente sottoscrizione del Patto locale per la lettura, l’Amministrazione Comunale ha promosso la realizzazione di una serie di iniziative programmate in rete con diverse realtà culturali, sociali, ed aggregative del territorio.

Nell’ambito del programma di eventi, presso la biblioteca comunale ha avuto luogo la consegna dei libri alle scuole che hanno aderito all’iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un libro”, promosso dalle librerie Giunti al Punto su tutto il territorio nazionale e finalizzata a promuovere la lettura tra gli studenti.

In collaborazione con il gruppo di lettura “Labdonne” e l’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Severi” saranno realizzati due incontri con l’autore: il 25 maggio sarà presentato “Le Quindici” di Cristian Bartolomeo e il 31 maggio “Il popolo di mezzo” di Mimmo Gangemi.

In collaborazione con la Libreria “Frassati” e l’Oratorio Centro Giovanile “Don Bosco” sono stati promossi una serie di incontri di lettura ad alta voce per bambini dai 6 agli 11 anni che si terranno presso la parrocchia “S. Francesco di Paola” il 27 maggio e poi il 4, l’11 e il 18 giugno

Nello spazio antistante la libreria “Frassati”, inoltre, avranno luogo due presentazioni di libri, in collaborazione con l’associazione “Arte che parla”: il 12 giugno Simona Mileto presenterà il suo “Odon” e il 24 giugno Amalia Papasidero illustrerà il suo “Altrove”.

Le iniziative ,grazie alle numerose adesioni, proseguiranno, per tutta la stagione estiva, con autorevoli ospiti e numerose iniziative.

Grande soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco con delega alla cultura, dott.ssa Carmen Moliterno, che ha sottolineato l’importanza della condivisione, attraverso la rete” di programmi ed iniziative per il rilancio di promozione della lettura, dopo l’interruzione di tutte le attività al pubblico a seguito delle restrizioni imposte dal COVID, preannunciando un’importante incontro sulla promozione della lettura nel mese di luglio.