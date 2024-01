Iniziati i lavori di ristrutturazione di “Palazzo Oliveri”, bene confiscato alla mafia ed assegnato all’Amministrazione Alessio, che sarà adibito come nuova sede per il Centro per l’Impiego, attraverso il finanziamento piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro per un importo di euro 1.230.000,00, confluito nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).

I lavori saranno eseguiti dall’impresa aggiudicataria Er. Mar costruzioni e avranno una durata media di sei mesi. Ad ultimazione la Città e i comuni limitrofi disporranno di una nuova struttura innovativa che ospiterà ben 75 operatori e permetterà di terminare un fitto oneroso per l’ente comunale. La nuova sede del centro per l’impiego sarà così un nuovo punto di riferimento per il mondo del lavoro.

Allo stesso modo, sono iniziati i lavori di cantierizzazione per la realizzazione del primo Asilo Nido Pubblico Cittadino, opera finanziata attraverso il ” Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia del PNRR” per un importo di euro 1.210.000,00 – di cui 110.000,00 di premialità (F.O.I.). L’asilo ospiterà 52 posti che sorgeranno nel cortile dell’attuale scuola materna San Filippo Neri e i lavori avranno una durata di circa 200 giorni.

Infine, si sono conclusi i lavori di ristrutturazione esterna della Chiesa dell’Immacolata e i lavori di recupero e adeguamento di Palazzo Baldari che sarà adibito a nuovo Polo Museale cittadino. Si avvia così la fase di consegna delle opere ultimate.