Gioia Tauro, finalmente una buona notizia, partono i finanziamenti per il quartiere”Ciambra”

Sono stati cantierizzati ieri mattina i lavori di “ riqualificazione, messa in sicurezza e recupero ambientale” di via Ciambra.

I lavori, finanziati con risorse regionali per un importo pari ad euro 490mila euro a valere sui fond i Pac 2007/2013, saranno eseguiti dalla ditta “ Costruzioni e Trasporti Srl” di Polistena che, applicando un ribasso del 18,66% sull’importo base di 312 mila euro si è aggiudicata l’appalto.

L’impresa aggiudicataria si avvarrà della collaborazione della ditta “ Appalto semplice Srl” di Rende per quel che concerne i requisiti “ OG3”- opere stradali – così come si avvarrà di altra impresa consorziata per la rimozione dei rifiuti.

Tutte le ditte impegnate nella riqualificazione dell’area sono iscritte alla white list della Prefettura e al MePA .

I lavori inizieranno con il ripristino della tubazione della rea idrica e fognaria, per proseguire con la bitumazione della strada e la realizzazione dei marciapiedi.

Sarà installata la pubblica illuminazione ed un impianto di videosorveglianza che fungerà da deterrente contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti; gli stessi saranno raccolti con mezzi meccanici, trasportati in piattaforma, caratterizzati e differenziati per essere inviati nella piattaforma di conferimento. I lavori dovranno essere conclusi e rendicontati entro fine anno.

Nonostante i tempi strettissimi saremo nelle condizioni di rispettarli con la chiusura dei lavori e della rendicontazione alla Regione Calabria entro il 31 dicembre 2023.

Un ringraziamento alla Regione Calabria e in particolare al dipartimento ambiente per averci dato la possibilità economica di eseguire i lavori seppur parziali e all’ufficio tecnico settore Ambiente per essere riuscito a fare tutto in così breve tempo.