Gioia Tauro, evade dai domiciliari, arrestato un 28enne, accusato di maltrattamenti all’ex compagna L’assenza dell’uomo dalla propria abitazione a partire dalla sera del 29 settembre scorso, alla luce delle gravi condotte violente e persecutorie poste in essere ai danni dell’ex compagna, ha indotto i poliziotti a temere per l’incolumità della donna, che in passato era stata vittima anche di gravi minacce