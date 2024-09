Si è svolta a Gioia Tauro a cura del Comitato Cri ,una dimostrazione dell’utilizzo del Defibrillatore alla popolazione.

In memoria del fondatore della Gioielleria Castaldo, “Rocco Castaldo” al trentesimo anniversario della sua prematura scomparsa i figli e la famiglia tutta donano: Il defibrillatore samaritan PAD®️ 360P della HeartSine®️ è un defibrillatore completamente automatico esterno (DAE), necessita solamente di essere collegato al paziente e di essere acceso. Progettato in modo che chiunque, dal professionista dell’emergenza al soccorritore munito di formazione minima, possa salvare una persona colpita da arresto cardiaco.

La Gioielleria Castaldo, con questo gesto di amore e solidarietà, rappresenta il primo punto cardioprotetto della città, da anni ĺa famiglia infatti é impegnata nel sociale come nel professionale al benessere del singolo cittadino.

L’evento a cui ha partecipato il dottor Giuseppe Giunta presidente del comitato Croce Rossa di Gioia Tauro, la dottoressa Maria Giovanna Ursida vicepresidente i quali prendendo la parola parlano di un momento importante per la città, ogni anno infatti sono migliaia le morti per arresto cardiaco, il primo intervento di RCP e l’utilizzo del DAE tempestivamente, aumenta in modo notevole la possibilità di sopravvivenza .Tutti possono utilizzare il DAE,previa formazione. Tanti i volontari del comitato presenti a cui va un sentito senso di gratitudine per il loro profuso e continuo impegno rivolto ai vulnerabili. In queste occasione la collaborazione tra la Famiglia Parrello-Castaldo e la CRI , si identifica come un valore aggiunto, rivolto al benessere e alla tutela dei propri concittadini .

Il Presidente e il direttivo della Cri di Gioia Tauro ringraziano il presidente e istruttore di BLSD della Croce Rossa Italiana comitato di Cosenza Francesco Gentile e l’istruttore del comitato di Mirto Crosia Gianluca De Rose per le dimostrazioni e il supporto tecnico alla popolazione, ringraziano altresi, il Sindaco avvocato Simona Scarcella per aver preso parte all’evento, insieme al vice sindaco Totò Parrello e l’amministrazione comunale tutta.