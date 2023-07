Di CLEMENTE CORVO

“Da tre giorni, due strade tra le più importanti di Gioia Tauro, Via Roma e Via Lomoro, sono al buio, manca l’illuminazione pubblica nei lampioni. Nonostante le numerose segnalazioni, io per primo ho avvisato della problematica la sera del 10 luglio 2023, ma fino a ieri sera 11 luglio 2023 nulla è cambiato.

Questo blackout non è solo un disagio, ma potrebbe mettere a rischio la nostra sicurezza e il nostro benessere e, durante queste serate estive, far desistere tanta gente ad uscire nel centro cittadino anche per una semplice passeggiata. Il problema era già accaduto lo scorso Natale 2022, quando per circa un mese una strada nella zona sud della Marina di Gioia Tauro è rimasta al buio.

Le autorità competenti e gli Enti proposti dovrebbero intervenire immediatamente.

È fondamentale avere un servizio pubblico efficiente e affidabile e prevenire che simili situazioni si ripetano.

Purtroppo viviamo in luoghi dove anche per ottenere i nostri diritti bisogna lottare.

#GioiaTauro #Illuminiamoci #ServizioPubblico”.