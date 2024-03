Nei giorni scorsi, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro durante un servizio di controllo del territorio hanno individuato un’auto oggetto di furto, con a bordo due soggetti i quali, alla vista della Volante della Polizia di Stato, si sono dati alla fuga.

Gli Agenti del Commissariato hanno intrapreso l’inseguimento del veicolo attraverso diverse strade dei Comuni di Rosarno e Gioia Tauro e, nonostante le diverse intimazioni di arrestare la marcia impartite dagli operatori della Volante, i due malfattori proseguivano la fuga anche ad alta velocità. Solo dopo diversi minuti i due sono stati fermati, identificati e arrestati per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’autorità Giudiziaria, a seguito di rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e disposto per uno dei soggetti la misura degli arresti domiciliari e per l’altro la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.