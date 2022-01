Gianni Puglisi confermato presidente Rettori Università della Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – La Conferenza dei Rettori della Sicilia, all’unanimità, ha confermato alla Presidenza il professore Giovanni Puglisi, rettore dell’Università Kore di Enna. Presenti i Rettori siciliani, il rappresentante dell’Assessore Regionale all’Istruzione, i rappresentanti degli studenti e i Direttori Generali dei quattro Atenei, il CRUS ha dato la propria fiducia al Rettore Puglisi, si legge in una nota, “sia in ragione di un’apprezzata continuità per l’impegno e l’azione fin qui svolta, sia in vista di un rilancio del ruolo e della funzione della Conferenza dei Rettori siciliani nel dibattito culturale e politico, che si è avviato in Sicilia in termini di sviluppo nel campo dell’alta formazione e della ricerca, a partire dal Coordinamento, appena nato, per la Ricerca tra i Rettori delle Università e il Presidente della Regione Nello Musumeci”.

“Sono lieto e onorato – ha dichiarato il Rettore Puglisi – per la fiducia accordatami e mi adopererò per dare impulso, concretezza e sostanza al dibattito che ci impegniamo, collegialmente, ad aprire con tutti i partners istituzionali, politici, sociali e imprenditoriali, che gravitano nel ricco e complesso bacino della formazione e della ricerca nell’Isola. Il futuro dei giovani siciliani sarà la meridiana del nostro lavoro nei prossimi anni”.

(ITALPRESS).