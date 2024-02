Martedì 20 febbraio 2024 alle ore 11.30 presso il Palazzo Municipale di Gerace, Via Sottoprefettura, dove si terrà l’incontro pubblico la presenza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, On. Roberto Occhiuto, che incontrerà la Cittadinanza per ufficializzare le azioni che riguardano il finanziamento “M1C3-Inv.1.1 Attrattività dei Borghi”.

All’incontro saranno presenti altre autorità politiche e istituzionali.

In merito all’incontro previsto per martedì prossimo il sindaco f.f. Salvatore Galluzzo dichiara: «La visita è stata fortemente voluta dal presidente della Regione Calabria, on. Roberto Occhiuto, per illustrare le motivazioni che hanno portato a scegliere la città di Gerace per investire 20 milioni di euro per creare un polo turistico-culturale simbolo della Calabria». «Siamo orgogliosi per la vicinanza che il presidente Occhiuto ha dimostrato per Gerace, contribuendo fattivamente ad imprimere una svolta che siamo pronti a compiere insieme per costruire le basi per quel salto di qualità che, ora più che mai, siamo chiamati a realizzare per il futuro dei nostri concittadini e per tutto il territorio», conclude il sindaco f.f. Salvatore Galluzzo.