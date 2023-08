Il giorno 19 agosto alle ore 21 presso il Centro Giovanni Paolo II (via della Resistenza 4), andrà in scena lo spettacolo “GENTESPAESATA” scritto diretto e interpretato da una compagnia di giovani ragazzi diplomati presso l’ Accademia Nazionale SILVIO D’AMICO di Roma.

Lo spettacolo si fregia del patrocinio della Silvio D’Amico e della supervisione artistica del regista di fama europea Antonio Latella.

Il costo del biglietto è di 10 euro per l’intero e ridotto di 5 euro per il pubblico under 25.

Di seguito la sinossi e le note di regia dello spettacolo in questione.

GENTESPAESATA

di Sofia Russotto

Con

Michele Eburnea

Gaja Masciale

Filippo Marone

SINOSSI

Due ragazzi senza desiderio né scopo discutono su come cambiare il mondo affogando le loro giornate tra musica, alcool e droga. Un alto muro di casse e una consolle da dj sono gli strumenti del loro divertimento distruttivo.

Il loop tossico della loro quotidianità viene interrotto dall’arrivo di una giovane donna che sconvolge da subito il fragile equilibrio della casa dando inizio ad un pericoloso vortice di eventi che li metterà di fronte alla scelta più difficile della loro vita.

Ispirato alla poesia “Gente Spaesata” di Cesare Pavese, e alle vicende biografiche del poeta.

NOTE DI REGIA

“Il nichilismo è alle porte : da dove ci viene costui?, il più inquietante fra tutti gli ospiti?” (F. Nietzsche, frammenti postumi) L’incapacità di proiettarsi in un futuro, di vedere i propri progetti come qualcosa di connesso ad un desiderio profondo,

assistere allo scorrere della propria vita in terza persona senza esserne granché coinvolti:

E’ questa l’atmosfera in cui sono immersi i tre protagonisti di “Gente Spaesata”. Vivono di notte perché di giorno nessuno li riconosce.

La mancanza di connessione con la realtà li avvicina vorticosamente al desiderio di morte, prospettiva più seducente di costruirsi un futuro incerto in un mondo che non li comprende e che loro non comprendono.