Presso il palazzo del comune, il sindaco di Noto Corrado Figura ha ricevuto Nello Stranges presidente della PROLOCO aps “Taurianova nel Cuore” insieme al primo cittadino l’avv. Rocco Biasi con una parte della giunta Taurianovese, Massimo Grimaldi assessore Turismo ed eventi e Maria Fedele assessore alla Cultura e politiche giovanili, per sancire il gemellaggio venutosi a creare tra la città del barocco e Taurianova città d’arte per l’INFIORATA

Presente anche il direttore artistico dell’INFIORATA DI NOTO Valentina Mammano che ha spiegato che lavorando tutta la notte e parte della mattina sono riusciti a finire il meraviglioso tappeto di fiori non deludendo le aspettative dei numerosi presenti per la 44^ edizione con tema NOTO È CINEMA.

Per l’occasione sono state create dal maestro ceramista Vincenzo, maestranza seminarese, delle opere d’arte date in dono al primo cittadino di Noto e alla sua giunta che ha contraccambiato donando due libri che rappresentavano gli eventi e la storia del posto

Dietro un’organizzazione a monte e con un lavoro certosino la PROLOCO di Taurianova è quindi pronta per la 5^ edizione dell’INFIORATA DI TAURIANOVA che si terrà dal 16 al 18 giugno tenendo a precisare che sarà uno degli eventi della Regione Calabria dove saranno presenti anche gli infioratori di Genzano da dove è partito il tutto che sono stati chiamati 44 anni fa a Noto per salutare la primavera con i fiori e hanno scelto la famosa via Nicolaci

Inoltre sarà presente il direttore artistico di Noto Corrado e dove il tutto sarà raccontato grazie alle telecamere della Graziano TOMARCHIO Tv fortemente voluta dal presidente della Proloco che da sempre attenziona gli eventi di spessore