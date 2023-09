La visita odierna nella Locride del Ministro Valditara, iniziata dal Comune di San Luca, è un segno tangibile dell’attenzione del Governo nazionale per la nostra Regione. Le scuole sono il primo presidio di legalità sul territorio, e le Istituzioni devono dunque essere particolarmente attente alle dinamiche che ne conseguono. Ho accompagnato personalmente il Ministro in questo tour, e ho particolarmente apprezzato la Sua determinazione a cercare il contatto diretto con gli alunni, con i nostri ragazzi. Anche questo a sottolineare l’importanza che essi devono avere agli occhi delle Istituzioni. Ringrazio il Governatore Roberto Occhiuto e l’Assessore Giusy Princi per la loro presenza in questa giornata e per la grande sensibilità dimostrata dalla Giunta verso le esigenze del mondo scolastico calabrese. Sensibilità manifestatasi anche recentemente grazie al prezioso e certosino lavoro svolto in occasione della redazione degli indirizzi regionali per la definizione della rete scolastica.

Tutto questo a ulteriore riprova di come il Governo nazionale e quello regionale lavorino in sinergia e condividano la volontà di concentrare i comuni sforzi in particolare sull’istruzione e sulle giovani generazioni.

Ringrazio il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Antonella Iunti per l’impegno profuso nell’espletamento del delicato incarico.

Mi complimento sentitamente con tutti i Sindaci della Locride presenti e con Fortunato Surace, Preside dell’Istituto Comprensivo Brancaleone-Africo, per l’ottima capacità dimostrata nell’organizzazione dell’evento. Ringrazio infine i molti eletti e militanti della Lega che oggi hanno deciso di seguire il Ministro per manifestare quanto il pianeta scuola sia considerato strategico anche all’interno del Partito di cui mi onoro di essere Capogruppo in Consiglio Regionale. Sono convinto che un nuovo orizzonte si stia profilando per la nostra regione, e sono orgoglioso di aver partecipato a questa giornata.