E’ innegabile una tangibile attenzione del Ministro Valditara specificamente per la nostra Calabria. Basti citare, da ultimo, l’intervento che consentirà il raddoppiamento del numero degli insegnanti di sostegno. Con un passaggio, solamente nella nostra regione, da 4000 a 8000 unità. Un innegabile aumento della qualità dell’offerta didattica per studenti speciali, e conseguente ristoro per le rispettive famiglie che troveranno, a partire da settembre, una ancora maggior disponibilità di professionisti specificamente dediti a implementare le competenze dei propri figli.

Del resto il mondo della scuola è in continua evoluzione ed è proprio attorno ad esso che si gioca una grossa parte della scommessa per creare un Paese più competitivo, moderno, e pronto a sostenere le sfide del futuro. Il Ministro Valditara ha dimostrato di aver assolutamente inteso quanto strategico sia il suo Ministero nell’attuale azione di Governo. La riforma dell’orientamento scolastico, fortemente sostenuta dal PNRR, mira a offrire agli studenti un percorso più consapevole e personalizzato verso il loro futuro, grazie ad esempio al docente tutor, alle 30 ore dedicate all’orientamento, alla certificazione delle competenze acquisite dagli studenti. È inoltre in fase di ottimizzazione una piattaforma digitale che raccoglierà tutte le informazioni utili per l’orientamento, come i test attitudinali, i risultati scolastici e le offerte formative. Si sta puntando fortemente a contrastare la dispersione scolastica, favorire l’accesso all’istruzione superiore e aiutare gli studenti a fare scelte consapevoli e in linea con i propri interessi e le proprie attitudini. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia ingenti risorse per digitalizzare la scuola italiana, introducendo anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle classi. Di grande rilievo è anche l’introduzione della riforma 4+ 2 che cambierà il volto degli Istituti tecnici e professionali. Non meno innovativo ed importante è il nuovo Piano Estate.

Fortemente innovativa anche la scelta di introdurre la possibilità per le famiglie con figli seguiti dagli insegnati di sostegno di poter scegliere la continuità didattica anche nel caso di docenti precari.

Un percorso virtuoso dunque, che indubbiamente non è stato facile incardinare. Basti pensar alle difficoltà di reperire prima, e impiegare poi, le ingenti risorse necessarie.

Un’azione politico amministrativa quella del Ministro volta all’interesse comune quindi, nella consapevolezza che ogni incremento di opportunità per i nostri giovani è un doppio passo avanti verso il futuro che il Paese merita.