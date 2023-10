Sono stati due giorni di grande spessore quelli vissuti in provincia di Reggio Calabria il 20 e 21 ottobre per il partito della Lega. Prima l’inaugurazione della Sezione della Lega a Sant’Eufemia d’Aspromonte, il mio paese, dove il Sottosegretario Durigon ha avuto parole di grande apprezzamento per il giovane Giuseppe Polimeni neo-referente locale, per me, e per il lavoro svolto fino ad oggi. Un segnale tangibile dell’attenzione che il Partito centrale ha per il nostro territorio, considerato strategico per il sistema Paese. Oggi, 21 ottobre, invece si è svolto il convegno dal titolo: “Ponte: crescita, sviluppo, occupazione”. All’evento oltre al Sottosegretario Durigon e al sottoscritto hanno partecipato il Presidente del Consiglio Mancuso, l’Assessore Staine, il Consigliere regionale Raso, la Senatrice Minasi, il Sindaco Metropolitano Versace, Il Sindaco di Villa San Giovanni Caminiti, Il Referente provinciale della Lega Recupero, la professoressa Moraci, Il Senatore Germanà, il membro del CDA “Ponte sullo Stretto” Saccomanno, il Segretario CISAL Cavallaro e altri rappresentanti istituzionali. Un incontro ricco di grandi contenuti dove si sono confrontati diversi rappresentanti delle istituzioni con l’unico obiettivo di lavorare sinergicamente per il bene della nostra terra. Il sottosegretario Durigon ha particolarmente elogiato l’atteggiamento collaborativo delle regioni Calabria e Sicilia, ed in particolare dei due Presidenti Roberto Occhiuto e Renato Schifani, che si stanno interfacciando con il Governo con determinazione e risolutezza, al fine di creare la massima sinergia possibile tra Istituzioni. Ringrazio tutti i convenuti per la grande attenzione dimostrata oggi, e ribadisco ancora una volta che il Ministro Matteo Salvini sarà l’alfiere di questa rivoluzionaria opera che cambierà il volto del sud e dell’Italia intera. Ritengo fondamentale anche ringraziare il Deputato Furgiuele e il Senatore Germanà, che in splendida sinergia tra le due sponde dello Stretto, stanno lavorando per arrivare all’ambita meta. Credo di poter dire che dopo questa intensa due giorni di lavori il nostro territorio si riscopre più forte e con migliori prospettive per il futuro. Continueremo a tenere la barra dritta e lavorare duro per contribuire fattivamente ad una rinascita della Calabria.