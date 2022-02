Continuano gli incontri organizzati dalla Stazione Alpina Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria e dedicati alla prevenzione e alla sicurezza per creare sensibilità e accrescere la consapevolezza dei rischi e dei limiti personali nella frequentazione dell’ambiente montano.

Ieri, domenica 13 febbraio 2022, tecnici della Stazione Aspromonte hanno dedicato una giornata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale, accompagnando i gruppi escursionistici “MAGNA GREACIA outdoor” e “ASPROSEBY”, dotati di sci d’alpinismo e ciaspole, lungo il sentiero 111 dell’Anello di Gambarie (RC) nel Parco Nazionale d’Aspromonte.

Durante la giornata è stata effettuata una simulazione di intervento in ambiente innevato con imbarellamento e trasporto di un ferito sulla “TOBOGA”, speciale barella utilizzata per interventi di salvataggio in ambienti impervi e in situazioni molto difficili.

Si è, inoltre, parlato di prevenzione degli incidenti in montagna e si è fatta una dimostrazione sul corretto funzionamento dell’ARTVA, strumento indispensabile in caso di travolgimento da valanga.