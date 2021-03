Il reparto di Radiologia dell’ospedale di Polistena,registra le professionalità e le competenze utili a fornire immediatamente il servizio della Risonanza Magnetica alla popolazione.Lo dichiara Michele Galimi,portavoce del comitato per la difesa della salute pianigiano.Fra qualche giorno saranno completati i lavori che hanno consentito l’installazione di questo importante mezzo diagnistico,nei locali dell’ex farmacia,sottolinea Galimi.Oggi serve potenziare l’organico del personale medico ed infiermeristico per far assicurare il servizio h 24,ai pazienti interessati.Il primario del Reparto insieme ad un altro medico ed ad alcuni tecnici del reparto,hanno già maturato esperienze con queste macchine,quindi potranno essere superati anche i “tempi morti”e rendere subito operativo il servizio.Nelle more dei concorsi a tempo indeterminato per adeguare gli organici,si potrebbe ricorrere alle prestazioni aggiuntive ,adoperando le professionalità esistenti,senza ricorrere a costosi protocolli d’intesa con strutture estranee.

Il Comitato fa ancora appello al commissario Longo,affinché si metta fine alla pratica di utilizzare i “gettonisti” nella Pediatria,lasciando così tutta la precarietà di cui il reparto soffre,per andare invece,verso la procedura del reclutamento di medici,attraverso l’immediato bando dei concorsi a tempo indeterminato.Senza rigirare tanto la “frittata” con ragionamenti dispersivi ed inutili,i problemi della nostra Sanità si risolvono adeguando con urgenza gli organici nei vari reparti,sapendo che occorre mettere fine ai bandi a tempo determinato,pet passare a quelli a tempo infinito.