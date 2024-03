L’Ospedale Spoke di Polistena rischia la paralisi er il totale fermo del blocco operatorio (Chirurgia, Ortopedia, Ginecologia). Mancano anestesisti da tempo. Mentre prima si sopperiva con una convenzione stipulata tra l’ASP ed alcuni medici del GOM di Reggio Calabria, questi dal 1 marzo non arrivano più perché vantano crediti da circa 8 mesi.

La sola chirurgia annovera quasi 300 pazienti in lista di attesa (garantiscono solamente l’emergenza urgenza)

Nella giornata di oggi,sino stati annullati 7 interventi seri, programmati da tempo.

Come Partito Democratico promuoveremo ogni azione utile a garantire questo vitale servizio alle nostre popolazioni.

