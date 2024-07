“Credo che sia il momento di maggiore visibilità della storia della Calabria, la vetrina più prestigiosa di sempre. È stato un momento di forte emozione quello dell’accoglienza dei rappresentanti dei Paesi membri del G7 stamani, dapprima in aeroporto a Reggio Calabria e poi ad AltaFiumara, per la cerimonia di benvenuto e di introduzione ai lavori di questa due giorni dedicata al commercio mondiale. Reggio, la sua Provincia e tutta la Calabria devono esserne profondamente orgogliosi. Grazie al Ministro degli Esteri e Vice Premier Antonio Tajani per questa incredibile opportunità.”

A dirlo è l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, in seguito all’avvio dei lavori del G7 sul commercio che ha visto riunirsi nel territorio reggino, oltre ai 7 Paesi membri (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America) anche tanti altri Paesi dell’intero Pianeta.

“Siamo felici che il gruppo dei sette abbia allargato il meeting ad altri Stati, realtà con potenzialità commerciali da miliardi di persona. Ecco perché col Presidente della Regione Roberto Occhiuto ci abbiamo tenuto molto a far visitare personalmente ai ministri stranieri il Porto di Gioia Tauro, il nostro gioiello, il nostro volano di sviluppo del futuro prossimo, imminente ormai. Primo in Italia per traffico merci e ottavo in Europa. La volontà del Governo italiano è proprio quella di portare questo hub strategico più su possibile nella classifica europea e mondiale, in quanto baricentrico nel mercato del Mediterraneo (e non solo). A tema infrastrutture è stata anche la prima parte dei lavori, con i cosiddetti B7 (le principali comunità imprenditoriali) presso la scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, altro fiore all’occhiello.

Alle bellezze paesaggistiche dell’incantevole scenario dello Stretto nel corso dei lavori che si sono svolti ad AltaFiumara fino al tardo pomeriggio, è seguita la visita alla casa dei Bronzi, il MarRC, dove i due guerrieri e tutti gli altri pezzi unici esposti al nostro Museo hanno lasciato a bocca aperta tutti i convenuti. Successivamente, passeggiata di tutta la delegazione lungo le vie del Centro Città. È stato davvero emozionante vedere decine e decine di persone di ogni angolo del globo sfilare sul Corso Garibaldi e poi sul Lungomare. Tutti i ministri e delegati del G7 sono rimasti affascinati dalla nostra Terra, dai panorami, dalle bellezze culturali, dalle tradizioni enogastronomiche e dal potenziale inespresso di Reggio Calabria. Orgoglio ed emozione sono certamente le parole chiave con cui posso descrivere questo primo giorno del G7 targato Calabria.”