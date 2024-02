Con l’inizio dei lavori propedeutici all’abbattimento dell’ormai vecchia struttura dell’Itis “Fermi” di Fuscaldo, ha preso ufficialmente corpo il cantiere che porterà alla costruzione del nuovo istituto d’istruzione superiore, che è tra i fiori all’occhiello del Tirreno cosentino e dell’intera provincia di Cosenza.

L’opera, finanziata con fondi del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, ospiterà dieci aule didattiche, tre laboratori, due aule speciali polivalenti e spazi comuni a disposizione della comunità scolastica.

“Il nuovo Itis sarà, di fatto, un polo scolastico innovativo, moderno, con impatto energetico NZEB (Consumo di energia quasi zero), un sistema automatico di ricambio aria e controllo umidità ed un impianto fotovoltaico da 30 kWp” – sottolineano, con soddisfazione, il sindaco Giacomo Middea e l’assessore ai lavori pubblici Ernesto Bianco, che proseguono: “Un giusto riconoscimento, per l’impegno messo in campo, va riconosciuto alla Provincia di Cosenza, nella persona del presidente Rosaria Succurro ed agli uffici competenti ed al settore dell’edilizia scolastica. Non è stato facile superare l’impasse e la lentezza della macchina burocratica, ma ci siamo riusciti e salutiamo positivamente l’avvio dei lavori, che è lo step più importante, che ci condurrà ad avere una scuola superiore ancor più formativa, moderna ed efficiente”.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!