Una vittoria di civiltà. Finalmente è stato ripristinato il collegamento diretto tra il Frecciarossa Sibari-Bolzano fino a Crotone e viceversa. Da oltre un mese chi arrivava in stazione a Sibari con la Freccia doveva aspettare oltre 6 ore di notte in una stazione deserta la tanto attesa coincidenza, se così la possiamo chiamare, oppure provvedere privatamente a raggiungere la propria destinazione.

Da ieri invece due nuove corse sostitutive risolveranno il problema: la corsa RC111 da Sibari alle 23,00 destinazione Crotone per le 01,30, circola sempre, fermate intermedie Corigliano, Rossano, Mirto Crosia, Cariati, Cirò; e la corsa RC 116 da Crotone alle 3,30 destinazione Sibari per le 6,00, circola sempre, fermate intermedie Corigliano, Rossano, Mirto Crosia, Cariati, Cirò.

Siamo riusciti nell’intento di risolvere un problema di non poco conto per i pendolari e i tanti viaggiatori del litorale ionico, anche grazie all’accoglimento della nostra istanza da parte dell’Assessore ai Trasporti della Regione Calabria, Gianluca Gallo, che ha provveduto a sbloccare una situazione che fin dall’inizio abbiamo creduto giusto considerare come un mero errore di valutazione. Che per fortuna ora è stato risolto, ripristinando un servizio fondamentale per questi territori.

Il problema ha avuto luogo per via dei lavori sulla tratta ferroviaria Sibari-Crotone, partiti il 16 settembre che si concluderanno indicativamente il 19 gennaio 2025. È mia intenzione capire a fondo a cosa servono questi lavori, che dalle note ufficiali risultano propedeutici all’elettrificazione, con interventi di upgrade tecnologico e di potenziamento infrastrutturale, e mi riservo nei prossimi giorni di inoltrare apposita interrogazione alla Giunta regionale.