“La convocazione della Commissione Sanità del Consiglio regionale per il 4 gennaio sul Sant’Anna Hospital ci aiuterà a fare chiarezza e ad individuare le criticità che rischiano di mettere in ginocchio un’eccellenza sanitaria la cui chiusura rappresenterebbe una sconfitta collettiva”.

È quanto sostiene il consigliere regionale Francesco Pitaro, componente della Commissione Sanità.

“È questa la sede più giusta – aggiunge Pitaro – per approfondire con tutti i soggetti coinvolti le questioni sul tappeto e dispiegare un forte impegno, responsabile e condiviso, per l’attivazione degli opportuni percorsi amministrativi che mettano in sicurezza il presente e il futuro del Sant’Anna garantendo i livelli occupazionali. Al di là delle tante cose da farsi, in Calabria bisogna difendere anzitutto ciò che funziona. Ed il Sant’Anna, con la sua prestigiosa attività pluridecennale universalmente riconosciuta, può ben annoverarsi tra le infrastrutture sanitarie su cui fare affidamento”.