“Siamo molto orgogliosi del prestigioso incarico che il Partito ha affidato al nostro Onorevole, Francesco Cannizzaro, neo Vice Capogruppo azzurro alla Camera dei Deputati. Orgogliosi e compiaciuti, perché questo non è altro che il frutto della grande dedizione e lealtà che Francesco ha sempre dimostrato nel corso della sua attività politica ed istituzionale.”

A dirlo, in una nota stampa congiunta, sono gli esponenti dei Gruppi consiliari reggini di Forza Italia, i Consiglieri comunali Federico Milia, Antonino Caridi, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari, unitamente ai Consiglieri metropolitani Domenico Romeo e Giuseppe Zampogna.

“Con lui, ogni giorno, condividiamo programmi, attività, battaglie, problemi, soluzioni, ma soprattutto valori. Se siamo un gruppo coeso e forte sul territorio è certamente merito suo, che ha sempre messo la Squadra al di sopra di tutto e tutti. Pertanto, siamo certi – proseguono i Consiglieri azzurri di Reggio Città e Provincia – che continuerà su questa falsa riga anche a Montecitorio, dove ha avuto già modo di farsi apprezzare in questi anni. L’incarico che il Presidente Berlusconi, il Coordinatore nazionale Tajani ed il Capogruppo Barelli gli hanno affidato non è che la conferma di tutto ciò, ossia il riconoscimento della sua leadership sul territorio e la grande capacità di aggregare, lanciando il partito e ponendolo come punto di riferimento.

Conoscendo Francesco Cannizzaro, questo non sarà un punto di arrivo. Puntando altri obiettivi, si proseguirà tutti insieme in questo iter di crescita, sempre per il bene di Reggio, della Calabria, del Paese.

Ad maiora.”