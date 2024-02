“La giornata di presentazione dei voli di Ryanair a Reggio Calabria, nei giorni scorsi, rientrerà per sempre tra le date storiche da ricordare per la nostra città: la compagnia low-cost in riva allo Stretto sarà un volano di crescita per il nostro territorio”.

In una nota il neo coordinatore giovanile di Forza Italia Reggio Calabria, Avv. Giuseppe Camera, esprime tutta la soddisfazione per l’approdo di Ryanair in città: con il lancio di una nuova base e 10 nuove rotte in tutti e 3 gli aeroporti calabresi, di cui 8 dall’ aeroporto dello Stretto “ci sono tutti i presupposti per tornare ad essere protagonisti attivi per la crescita turistica della città”.

“È un grande punto di partenza per il rilancio socioeconomico di Reggio: il mio grazie, a nome del coordinamento giovanile di Forza Italia Reggio Calabria, che da poche settimane mi onoro di coordinare, è rivolto a tutti coloro che con dedizione e impegno costante si sono dedicati a questo ambizioso progetto: il Presidente della Regione Roberto Occhiuto e il coordinatore regionale calabrese di Forza Italia On. Francesco Cannizzaro” prosegue Camera.

“Adesso spetta all’Amministrazione Comunale e a tutti le federazioni imprenditoriali creare sinergie per mettere a frutto questa grande opportunità, con la creazione di servizi dedicati ai turisti – afferma Camera nella nota – L’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria è una pagina di storia che dobbiamo preservare: un capitolo che dovrá rappresentare il primo passo per la crescita di questa città, e non un’occasione preziosa ma mancata”.

“Noi ragazzi del coordinamento giovanile saremo pronti a sostenere tutte le azioni a supporto delle iniziative intraprese in questa direzione, a fianco dei nostri consiglieri in consiglio comunale, guidati dal capogruppo Federico Milia, con un unico obiettivo: restituire alla nostra città il ruolo di protagonista nel Mediterraneo” conclude così il coordinatore giovanile.

