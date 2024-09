“Ribadisco ancora una volta che Forza Italia può vantare la migliore organizzazione di formazione politica giovanile di tutto il Paese. E ci tengo proprio in questa sede ad evidenziare quanti sacrifici fanno i nostri giovani militanti azzurri nei rispettivi territori di appartenenza per svolgere al meglio l’attività politica. E in un momento storico in cui la disaffezione alla politica ha raggiunto picchi elevatissimi, non è un risultato da tutti. Credetemi non sono frasi di circostanza. Iniziative come questa di Bellaria Igea Marina servono ad alimentare il sentiment sia interno che esterno al Partito. Perché Forza Italia ha bisogno dei giovani; giovani non intesi come numeri, come quantità, piuttosto come nuova linfa, in termini di idee, competenze, energie, qualità.

A differenza della maggior parte delle realtà politiche italiane, che dettano la linea e si fanno solamente seguire, Forza Italia è invece un partito che ascolta, che fa molte iniziative pubbliche, spesso, in quanto servono a fare laboratorio, dibattere, crescere insieme, giovani accanto a chi è legislatore, a chi governa, a chi ha la responsabilità di esercitare ruoli e rispondere a determinate responsabilità. Siamo un partito votato al progresso, in contrapposizione alle strategie anti-sviluppiste di una Sinistra che in questi anni ha frenato bruscamente la crescita del nostro Paese.

Il mix che sta creando Forza Italia, unendo giovani e amministratori, alla saggezza, all’esperienza dei nostri parlamentari, dei nostri ministri, della nostra classe dirigente, guidati da un leader straordinario come Antonio Tajani, è il mix perfetto per raggiungere quel 20% di preferenze che ci siamo imposti come traguardo nazionale. “Sognare in grande” è il titolo che il movimento giovanile ha inteso dare alla 3 giorni di Bellaria; ritengo possa diventare il motto di tutto il Partito, che si è posto quel grande obiettivo a cui, passo dopo passo, ci stiamo avvicinando.”

Lo ha detto l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale della Calabria, intervenuto alla manifestazione “Azzurra Libertà”, organizzata dai Giovani di Forza Italia in Emilia Romagna nei giorni 6-7-8 settembre.