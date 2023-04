FORZA ITALIA: ARRUZZOLO (FI), COMPLIMENTI AL COLLEGA E AMICO CANNIZZARO PER NOMINA A VICEPRESIDENTE FI CAMERA

“Sinceri auguri di buon lavoro a tutti i nuovi incarichi dell’ufficio di presidenza di Forza Italia alla Camera, ma desidero esprimere i miei complimenti in particolare al collega e amico Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, Responsabile azzurro per il Sud e ora anche neo vicepresidente del Gruppo Forza Italia alla Camera”. Così in una nota l’On. Giovanni Arruzzolo, deputato di Forza Italia. “A lui – prosegue – mi lega un rapporto di amicizia, profonda stima e di affetto e una condivisione di valori, attività e battaglie politiche di lunga data. Congratulazioni per questo nuovo importante ruolo, sono sicuro che saprà ricoprirlo con la determinazione, l’efficacia e la passione che servono. Anche per questo, sono certo, che il Presidente Silvio Berlusconi, il coordinatore nazionale Antonio Tajani e il capogruppo Paolo Barelli hanno proposto la sua nomina”, ha concluso Arruzzolo.