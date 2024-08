Fonseca vede Milan più pronto “Col Parma giocherà Okafor”

MILANO (ITALPRESS) – “La settimana è andata molto bene, ci sono giocatori in diverse condizioni fisiche, considerato che sono arrivati in periodi diversi”. Così Paulo Fonseca, tecnico del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma, in programma domani al Tardini alle 18.30. “Domani giocherà Okafor, vogliamo avere una capacità di pressare alto diversa rispetto alla partita precedente – ha subito rivelato l’allenatore portoghese -. Luka (Jovic, ndr) può essere utile più avanti”. Sulle condizioni di Reijnders, Theo, Emerson e Fofana, ha aggiunto: “Sono ad un livello diverso. Reijnders e Theo sono prossimi alla migliore condizione fisica, Emerson e Fofana sono arrivati dopo. Fofana si è allenato da solo per tanti giorni. Hanno bisogno di più tempo”. Fonseca ha anche parlato di Camarda: “Non sarà con noi. Siamo attenti ai giovani, nel precampionato ne abbiamo portati tanti. Bisogna scegliere il momento giusti per farli giocare, dobbiamo creare le giuste condizioni”. Fonseca non ha escluso la possibilità di inserire nell’undici titolare Pavlovic e spiegato che “il Milan non può permettersi, contro tutte le squadre, di lasciargli una prima fase di costruzione così come ha avuto il Torino”. Per questo “voglio una squadra diversa. Penso che siamo migliorati molto nel secondo tempo. Ma dobbiamo essere costanti, non possiamo accenderci solo per 5 minuti”. I pericoli maggiori del Parma sono gli esterni. E’ una squadra con un’identità forte. Molto aggressiva difensivamente ed in contropiede. I giocatori esterni sono veramente molto pericolosi, dobbiamo fare attenzione quando perdiamo palla per non farli partire in contropiede. Sono molto combattivi, non ho dubbi che sarà difficile”. Sulle condizioni di Morata: “Il suo rientro dipenderà dall’evoluzione… E’ un piccolo problema, non grande – ha sottolineato il portoghese -. Prima della partita aveva sentito qualcosa, ma avevamo fatto esami e non c’era niente. Avevo il dubbio se farlo giocare dall’inizio o no, non ho voluto rischiare e ho utilizzato precauzioni. Lui voleva giocare, ma insieme allo staff abbiamo capito che sarebbe stato rischioso. Lui ci ha detto che stava bene. E’ un problema quando i giocatori arrivano tardi e noi abbiamo necessità di farli giocare, ma credo che abbiamo gestito bene la situazione”. Infine, sul mercato Fonseca ha concluso: “Penso che fino ad ora la società ha fatto un grande lavoro con gli acquisti. Penso che una squadra come il Milan ha sempre opportunità di migliorarsi, vediamo cosa succederà. Devo dire che la società ha fatto un ottimo lavoro con i giocatori che hanno portato. Possibile addio Leao? Il nostro CEO ha parlato ieri, mi è piaciuto molto quello che ho sentito. Rafa è fondamentale in questa squadra”.

