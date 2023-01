“Impegno pienamente rispettato”. Esordisce così il Consigliere metropolitano Domenico Mantegna nel commentare l’esito del finanziamento ottenuto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per il ripristino funzionale e la messa in sicurezza della SP 109 Careri-Canale-Russellina che interessa il territorio comunale di Benestare. La Metrocity risulta infatti destinataria di ben cinque finanziamenti ottenuti dalla Protezione Civile Regionale per il ripristino di arterie stradali danneggiate negli anni scorsi da eventi metereologici e fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il più cospicuo dei finanziamenti ottenuti riguarda appunto la Sp109, per un investimento complessivo di ben 800 mila euro, che consentiranno il ripristino funzionale dell’arteria che collega i centri collinari della fascia jonica. Il cronoprogramma di spesa prevede il completamento della procedura di affidamento entro il prossimo mese di maggio e la stipula del contratto entro settembre, per l’avvio dei lavori da realizzare a partire dal mese di ottobre 2023. “Un cronoprogramma preciso – ha commentato Mantegna – fissato grazie al lavoro dei tecnici e degli uffici di Palazzo Alvaro, coordinati dal Dirigente Lorenzo Benestare e dal Rup Tito Misefari, che anche grazie alla disponibilità ottenuta dalla Protezione Civile Regionale, metteranno in cantiere questo ennesimo importante intervento sulla viabilità della nostra area”.

“Ricordo il sopralluogo effettuato lo scorso anno alla presenza del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e dell’allora consigliere delegato, oggi sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, entrambi pienamente consapevoli dell’importanza dell’intervento di rifunzionalizzazione della strada e determinati a portarlo avanti come una delle priorità della nostra Città Metropolitana. Da allora – spiega ancora il Consigliere delegato e Sindaco di Benestare Domenico Mantegna – abbiamo lavorato insieme agli uffici per tradurre quella volontà politica in atti concreti per il nostro territorio, fino alla comunicazione effettiva del finanziamento concesso che adesso, seguirà il cronoprogramma fissato dagli uffici. Quello della viabilità per l’accesso alle aree interne è uno degli aspetti più qualificanti tra gli obiettivi di mandato della nostra amministrazione metropolitana. In questi anni sono diversi gli interventi che hanno interessato l’intero comprensorio metropolitano ed in particolare l’area jonica, con l’accesso alle zone collinari, cui appartengono i centri interessati da questo ennesimo progetto. Continueremo a seguire con la necessaria solerzia, contribuendo per nostra parte a fare in modo che il territorio della fascia jonica sia sempre meglio collegato ed accessibile non solo per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini residenti, ma anche in ottica di attrattività turistica”.