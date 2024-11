L’incendio del pullman ATAM avvenuta in Via Nazionale ad Archi rappresenta un segnale di allarme per la sicurezza del parco Bus, dei lavoratori dell’ATAM e degli utenti che fruiscono di un servizio importante per la Città di Reggio Calabria. A tal proposito, vogliamo ricordare che le questioni sulla sicurezza sono comprese nella piattaforma del prossimo sciopero generale del 29 novembre.

Riteniamo che l’ATAM sia un patrimonio della Città, ma contestualmente pensiamo che, soprattutto in questa fase, le questioni relative alla sicurezza debbono essere affrontare con la massima trasparenza ed il coinvolgimento di tutti.

Per questo motivo e per espletare il nostro ruolo sindacale, chiediamo un urgente incontro con la Direzione dell’ATAM e l’Amministrazione comunale, per chiarire le cause dell’incendio e per apportare eventuali miglioramenti atti a garantire la sicurezza sui posti di lavoro.

Nello stesso tempo la FILT CGIL Reggio Calabria esprime vicinanza al giovane autista coinvolto in questo spiacevole evento, motivo di turbamento piscologico augurando una serena ripersa per continuare a svolgere il proprio lavoro.

Di recente sono stati inaugurati ulteriori autobus di nuova generazione nella flotta di ATAM che di certo garantiscono, anche con nuovi sistemi avanzati e computerizzati, una qualità notevole rispetto il confort, le emissioni, ma soprattutto la sicurezza, anche per questo nell’incontro richiesto vorremmo approfondire le questioni relative la sufficienza del parco autobus per soddisfare il programma di esercizio. Precisiamo che il bus coinvolto dall’evento descritto era un mezzo datato, non nuovo a casi simili, chiaramente l’interesse del sindacato e comprendere se nella flotta attuale vi sono ulteriori difficoltà chiedendo di procedere nell’immediato ad attivarsi per ulteriore manutenzione straordinaria in mezzi simili a quello coinvolto, nelle more dell’attivazione dei mezzi nuovi in dotazione. Dobbiamo garantire a tutti, lavoratori ed utenza di poter viaggiare sicuri, sapendo che il trasporto pubblico locale di Reggio Calabria necessità di procedure attente per il miglioramento delle servizi e delle tratte più “gettonate” soprattutto sui nuovi centri di interesse generati dai continui cambiamenti ed evoluzioni della Città regina.

Il Segr. Gen. Filt

Domenico Laganà

Il Coordinatore Filt

Pasquale Laganà