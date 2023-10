Dalla pagina Facebook della Filcams Cgil Calabria:

Torna al suo posto di LAVORO Carmela, delegata della Filcams Cgil, che era stata INGIUSTAMENTE licenziata a marzo 2023 dall’azienda RSR, che opera in appalto presso il centro commerciale di Rizziconi per conto della Coop.

Lo avevamo detto e questa sentenza ne è la conferma, Carmela non sarebbe stata lasciata sola e con la Filcams Cgil territoriale, regionale e nazionale al suo fianco ha affrontato questa battaglia di dignità e resistenza!

Grazie a Carmela per la sua determinazione, grazie a chi c’è stato e continua a camminare al nostro fianco #siamodovesei #cgilsocial #filcamscgil #filcams #art18 Filcams Cgil Nazionale