Questa O.S. a tutela dei propri iscritti e dei dipendenti di codesta Azienda , preso atto delle note di chiarimenti trasmesse sulla graduatoria in itinere delle PEO di codesta Azienda inoltrate nello specifico dai sottoelencati dipendenti :

1. Luana Mancuso ; 2 ) Salvatore Raso ; 3) Alessandro Pugliese ; 4)Soraya Fiorentino ; 5) Maria Spinzo ; 6) Danuta Zieba ; 7) Germana Fodaro ; 8) Francesca Arena ; 9) Evelina Donnemma ; 10) Salvatore Macrì ; 11) Silvana Romano ; 12) Maria Letizia Elia ; 13) Adelina Immacolata Vallone ; 14) Rosaria Teti ; 15) Davide Ranieri ; 16) Parvina Krasimira Nikolova ( seconda istanza ) ; 17) Elvira Viscomi;18) Elisabetta Vonella; 19) Deborah Orlando; 20) Emanuela Marino ; 21) Gianni Andrea Mannarino;

non avendo a tutt’oggi alcuna risposta definitiva, formale e esaustiva delle singole istanze sopra richiamate ( salvo eventuali note in itinere non a nostra conoscenza) , chiede a codesta amministrazione di voler provvedere, nei tempi rispettosi delle leggi in vigore, alla definizione di tutti i procedimenti sin qui inevasi . Nello specifico si richiama a quanto espresso nella Legge 241/1990 art. 2 comma 2 “ che pedissequamente declama : “ I procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni” .

Questa O.S. per quanto sopra enunciato e preso atto che le istanze sopra richiamate sono oltre i termini prefissati dalla legge , continuando a lasciare nel limbo il personale dipendente interessato (hanno i presupposti per ottenere la PEO? Se la risposta è positiva perché bisogna aspettare mesi per erogarla?)

CHIEDE che si proceda alla rimozione del Responsabile dell’Ufficio Personale e/o di chi è stato eventualmente incaricato del procedimento. Non è certamente concepibile ne procrastinabile che i titolari di un diritto, da accertare o domani accertato, debbano aspettare tempi biblici per averli e per definire la loro reale situazione con i rischi, i danni e le complicanze correlati/e a tali inadempienze.

Questa O.S. precisando che alla presente sono allegati i protocolli che testimoniano formalmente i tempi non rispettosi della legge 241/1990 sensibilizza codesta amministrazione ad evitare tali lungaggini che certamente non depongono per un ambiente lavorativo proficuo e di fiducia verso l’Azienda.

Questa O.S. prefigurando una dovuta e necessaria collaborazione si augura una veloce risoluzione delle problematiche sopra esposte ribadendo la richiesta della rimozione del Responsabile U.G.R.U.