In tempi record, fin dalle 8,00 tutta la città ripulita dopo la

Presenza di migliaia di persone .

Un grande impegno della macchina organizzativa sia dell’azienda stocco e stocco della Proloco e del

Settore ambiente, diretto dall’assessore Marchese, che dalle 4 di notte fino a poche ore fa hanno ripulito la città da consentire alla cittadinanza al risveglio di riavere tutto libero e pulito.

Un grande impegno per una festa nazionale dello stocco straordinaria che porta prestigio a tutta la regione e per questo va dato atto alla azienda stocco e stocco che insieme alla Proloco ci hanno sempre creduto e soprattutto investito.