Comune e Città Metropolitana hanno preso parte alla tradizionale cerimonia per la Festa della Repubblica, svoltasi, come ogni 2 giugno, presso il Monumento ai Caduti sul Lungomare di Reggio Calabria.



Ancora una volta, dunque, i due Enti hanno voluto sottolineare l’alto valore civico di un anniversario che richiama l’impegno della comunità al servizio del Paese in nome della democrazia, della libertà e della Costituzione italiana. Forte, poi, il richiamo alla pace ed all’unione fra i popoli in un momento in cui il mondo è scosso da numerosi conflitti.

Nel corso della cerimonia, il prefetto Clara Vaccaro, alla presenza delle più alte autorità politiche, militari, religiose e civili del territorio, ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e lanciato un monito contro l’indifferenza invitando la popolazione a reagire dopo l’attentato incendiario al campo di calcio di Catona.

Si è proceduto, quindi, all’attribuzione delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

Il vicesindaco Paolo Brunetti, infine, insieme al prefetto Vaccaro, ha consegnato le medaglie d’onore ai familiari di alcuni internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale.

Consegnata la medaglia d’onore a due eroi di Taurianova, il Generale di Divisione Salvatore d’Agostino ed il Carabiniere Giuseppe Gallo, deportati ed internati nei lager nazisti.