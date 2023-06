Festa della musica all’aeroporto di Palermo con il Conservatorio di Ribera

PALERMO (ITALPRESS) – Domani, in occasione della Festa della musica, organizzata dal ministero della Cultura, la Gesap – società di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo – e il Conservatorio statale di musica Arturo Toscanini di Ribera, presentano un programma musicale presso l’area partenze.

A partire dalle 11, infatti, si esibiranno al pianoforte, clarinetto e violoncello i giovani talenti dei dipartimenti classici del Conservatorio: Sergio Stagno, Vincenza Ginevra Lauria, Giovanni Vetrano, Daniele Alotta, Giuseppe Pio Di Bella, Luigi Fiore, Arianna Ciancimino, Giada Nobile.

Musiche per pianoforte ed ensemble cameristici di L.V. Beethoven, F.Mendelssohn, F. Schubert, F. Chopin, F. Liszt, J. Brahms, M. Ravel.

La Musica sarà comunque protagonista negli aeroporti italiani. In 14 scali nazionali tra quelli associati ad Assaeroporti, l’Associazione italiana gestori aeroporti, passeggeri e personale aeroportuale saranno accolti da eventi, iniziative ed esibizioni musicali. Assaeroporti è main partner della manifestazione insieme ad Enac dal 2017.

