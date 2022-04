Federico Milia (FI): ‘’Presentato accesso agli atti per Lungomare Gallico – fase di stallo incomprensibile’’

Proprio in queste ore ho provveduto a far protocollare una istanza di accesso agli atti presso la Segreteria Generale del Comune di Reggio Calabria, al fine di chiedere copia di tutta la documentazione inerente i lavori di ammodernamento del lungomare di Gallico Marina intitolato al Capitano ‘’Natale De Grazia’’.

Precisamente, l’istanza è relativa agli interventi effettuati dal 2014 ad oggi nonché agli interventi già programmati.

Ritengo che sia incomprensibile che a distanza di anni non si sappia che fine abbia fatto un’opera relativa ad una delle principali aree balneari della Città.

Ancora una volta, l’attuale amministrazione manifesta la propria inadeguatezza in tema di balneabilità e turismo; del resto non è giustificabile che a fine aprile, a ridosso della stagione estiva, vi siano così tante incognite, dai dai dehors, all’incognita concessioni suolo pubblico per i gazebi ed altre ancora.

Auspichiamo che almeno in questa occasione ci verranno fornite nei termini di legge le informazioni utili a capire il perché di questa inerzia.

Confidiamo ancora una volta, come abbiamo fatto negli ultimi 10 anni, che siano le nostre bellezze naturali da sole a supportare i nostri imprenditori ed il nostro turismo, sopperendo così all’incapacità politica di questa amministrazione.