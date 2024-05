di Clemente Corvo

Il governo sta considerando un emendamento al decreto coesione-lavoro, in discussione al Senato, per prorogare fino a dicembre 2024 l’indennità per gli ex lavoratori Tct dei porti di Taranto e Gioia Tauro. Questo rappresenta un passo significativo per la tutela dei diritti e della sicurezza economica dei portuali.

Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia e presidente di FdI Taranto, ha sottolineato che il governo, attraverso i Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture, sta lavorando all’emendamento. Grazie a questa iniziativa, i lavoratori qualificati riceveranno un supporto finanziario continuativo, offrendo loro il tempo necessario per trovare soluzioni lavorative stabili.

In merito alla questione dei portuali di Gioia Tauro, Francesca Frachea, consigliere capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Gioia Tauro, aveva coinvolto l’eurodeputato Denis Nesci, il quale ha attivato una sinergia istituzionale con deputati e senatori di Fratelli d’Italia per cercare una soluzione concreta.

Frachea esprime soddisfazione per questa prospettiva, vedendo nella proroga un chiaro segnale di impegno verso la protezione dei lavoratori portuali e del loro benessere finanziario.

Questa collaborazione istituzionale evidenzia l’importanza di lavorare insieme per trovare soluzioni reali per i lavoratori portuali, creando un clima di fiducia e ottimismo. L’obiettivo rimane quello di fornire opportunità concrete nei porti di Taranto e Gioia Tauro, permettendo a questi lavoratori di rientrare nel mondo del lavoro con stabilità e soddisfazione.