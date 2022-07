Come di consueto, anche quest’anno nel cinquantunesimo anniversario della strage perpetrata il 5 luglio 1971 ai danni degli inermi impiegati della Banca Popolare di Polistena, il circolo di Fratelli d’Italia di Polistena ha inteso ricordare quegli avvenimenti e soprattutto le vittime di quell’infame momento di violenza, Pasquale Valensise, Francesco Iemma, Francesco Scarano e Giovanni Garcea, deponendo una corona di fiori sulla lapide che ricorda quella strage.

All’omaggio alle vittime hanno partecipato iscritti, anche dei paesi viciniori, simpatizzanti e appartenenti alla neo-costituita Associazione “Uniti per Polistena” capeggiati dal Presidente Alfredo De Pasquale.

Continueremo ad onorare questi martiri ed a trasmettere alle future generazioni il loro esempio di abnegazione declinata fino all’estremo sacrificio nella convinzione che queste fulgide figure rappresentino l’intera comunità polistenese onesta, lavoratrice e solidale.

Ci rammarica però notare l’assenza delle istituzioni comunali che, impegnate in altre manifestazioni sulle stragi ancora auspicabilmente non avvenute, hanno dimenticato quella che purtroppo è avvenuta più di mezzo secolo fa e che ha segnato indelebilmente la nostra cittadina. Niente invece abbiamo da aggiungere sui comitati “spontanei” che così come spontaneamente sono nati altrettanto spontaneamente si sono dissolti.