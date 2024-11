Esprimiamo la più ferma condanna per l’ignobile atto di vandalismo che ha colpito la sede di Fratelli d’Italia a Catanzaro. Questo episodio, che rappresenta un attacco non solo a un luogo fisico, ma anche ai principi della democrazia e del dialogo, deve farci riflettere sull’importanza del rispetto reciproco e della tolleranza politica.

La sede di un partito è un simbolo di rappresentanza e confronto, e danneggiarla significa colpire la pluralità delle idee che caratterizzano la nostra società. È fondamentale che ogni forma di violenza e intimidazione venga condannata con fermezza, indipendentemente dall’appartenenza politica.

Esprimiamo la massima solidarietà a tutti i membri di Fratelli d’Italia, in particolare al Sottosegretario di Stato Wanda Ferro, Coordinatore Regionale per la Calabria, per il suo costante impegno a favore della nostra comunità e dei valori democratici. In questo momento difficile, è fondamentale rimanere uniti e determinati nella difesa dei principi che ci uniscono.

Invitiamo le autorità competenti a svolgere un’indagine approfondita per identificare i responsabili di questo gesto deplorevole. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo garantire un ambiente democratico sicuro e rispettoso per tutti.