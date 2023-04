Un 2023 da incorniciare per Fattoria della Piana. Dopo le medaglie conquistate dall’azienda reggina all’ultima edizione dei World Cheese Awards (rassegna mondiale dedicata ai formaggi, tenutasi presso l’International Conference Centre Wales a Newport in Galles) ed essere risultata tra le dieci ‘Imprese Vincenti’ italiane del settore agroalimentare, è arrivato un nuovo importante riconoscimento.

Fattoria della Piana infatti si è guadagnata il primo posto nazionale alla 10/ma Edizione del “Premio Impresa Ambiente” organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo assieme ad Unioncamere, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Transizione Economica.

L’azienda reggina ha vinto il premio ‘Miglior gestione sviluppo sostenibile’, dedicato a medie e grandi imprese. La motivazione allegata al riconoscimento ottenuto ha evidenziato la bontà dell’ecosistema di Fattoria della Piana, incentrata sull’energia ricavata da fonti rinnovabili.

Nel corso dell’evento, tenutosi presso Palazzo Franchetti a Venezia, Martina Basile nel ritirare il premio ha raccontato della filosofia che guida Fattoria della Piana verso nuovi traguardi, sempre più ambiziosi.

“Il nostro percorso si arricchisce di nuovi traguardi e obiettivi da raggiungere dal giorno che abbiamo iniziato a vedere i problemi come opportunità. Fattoria della Piana è una famiglia di 127 persone dove le risorse umane rappresentano un valore imprescindibile”.

Con il riconoscimento di ‘Miglior gestione sviluppo sostenibile’, Fattoria della Piana conferma di far parte a pieno titolo delle realtà che hanno fatto della sostenibilità, dell’etica e dell’innovazione valori fondanti.

La differenza, rappresentata dalle molteplici nazionalità di chi lavora nella nostra azienda e dalle opportunità offerte dalla terra, è la ricchezza che ci permette di crescere giorno dopo giorno. Crediamo nel sistema perché -ha concluso Martina Basile- noi creiamo il sistema”.